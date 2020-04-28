ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Поляковой Юлии Сергеевны...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Поляковой Юлии Сергеевны,1978 года рождения, местонахождение которой неизвестно с августа 2013 года.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 157-160 см, средней полноты, лицо круглое, лаза голубые, волосы прямые светло-русые, короткие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО