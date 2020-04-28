В Мариинской больнице Санкт-Петербурга 50 врачей находятся на больничном из-за коронавируса. Медики инфекционных отделений по всей стране вот уже больше месяца работают на передовой. С перегрузками, переработками, самоотверженно каждый день они сражаются за жизнь пациентов с новой инфекцией, защититься от которой крайне сложно. Какие силы брошены на борьбу?

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга 50 врачей находятся на больничном из-за коронавируса. Медики инфекционных отделений по всей стране вот уже больше месяца работают на передовой. С перегрузками, переработками, самоотверженно каждый день они сражаются за жизнь пациентов с новой инфекцией, защититься от которой крайне сложно. Какие силы брошены на борьбу?Этой ночью Мариинская больница Петербурга начала прием пациентов с COVID-19. Это огромнейший стационар со множеством корпусов, его включение в борьбу с инфекцией существенно поможет остальным больницам города. Между тем и в самой Мариинской болеют медики. У 17 человек тесты подтвердили наличие коронавируса, а всего на больничном сейчас 50 врачей, медсестер и санитарок. Медики болеют на дому, карантин в Мариинской решили не вводить.Парализованы карантином полностью или частично уже несколько больниц и в Петербурге, и во всей стране. В НИИ ортопедии и травматологии имени Вредена уже две с половиной недели находятся врачи и пациенты."Мы продолжаем активно наблюдать и лечить наших пациентов, сотрудников, которые перешли в этот разряд. Хочу еще раз поблагодарить медиков, которые мужественно и профессионально исполняют свой долг на благо пациентов", — рассказал исполняющий обязанности директора РНИИТО имени Вредена Андрей Черный.Дальневосточный порт Находка — здесь друг за другом заразились сразу одиннадцать медиков на станции скорой помощи. Сразу несколько бригад помещены в обсерватор на берегу безлюдной бухты."Произошла утечка вируса. Заболел подсобный рабочий, который об этом не подозревал. У него были жалобы в груди, спине, общая слабость", — прокомментировала диспетчер станции скорой Находки Екатерина Фролова.Улан-Удэ — городская больница №4 стала крупнейшим очагом заражения в Бурятии. Сначала тестирование подтвердило инфекцию у десяти сотрудников, потом у тридцати. В итоге из-за врачей, заболевших коронавирусом и, как оказалось, тщательно скрывавших признаки болезни, здесь произошла вспышка. Весь медперсонал был отправлен в обсерватор, лечить пациентов стало некому."Для того, чтобы обеспечить оказание медпомощи в полном объеме, мы привлекли своих врачей из гепатологического центра, врача, который находился на больничном, согласно своей возрастной категории. Никто не задал вопросов ни по зарплате, ни по режиму работы. В буквально в этот же день они пришли и приняли вахту, потому что для нас, для медработников, на первом месте стоят наши профессиональные характеристики", — рассказала главный врач Республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.На помощь пришли бывшие сотрудники инфекционной больницы — пенсионеры. Они вышли с заслуженного отдыха, чтобы поддержать своих коллег в разгар эпидемии. У Аллы Жаповой огромный опыт работы в инфекционной больнице. Выйдя на пенсию, она стала преподавать в медицинском колледже. Сейчас Алла на передовой вместе со всеми.Нужны и врачи, и больницы. В петербургском "Ленэкспо", где не так давно проходил Международный экономический форум, уже на этой неделе откроется мобильный госпиталь."За семь дней буквально строители возвели легкий госпиталь на тысячу человек Это вообще большой подвиг, работали здесь тысяча человек, которые в рекордные сроки смогли собрать, как конструктор, госпиталь для легких больных", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Строительство завершено, сейчас идут пусконаладочные работы, устанавливается медицинское оборудование. Работать в "Ленэкспо" будут медики из госпиталя для ветеранов войн, который и сам сейчас перепрофилирован под прием коронавирусных больных.