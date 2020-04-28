Палеонтологи впервые нашли на ледяном континенте останки лягушки. Квакавшее создание оказалось первым представителем ныне существующего семейства амфибий, обнаруженным в Антарктиде живым или мёртвым.

Палеонтологи впервые нашли на ледяном континенте останки лягушки. Квакавшее создание оказалось первым представителем ныне существующего семейства амфибий, обнаруженным в Антарктиде живым или мёртвым.Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.Антарктида — единственный континент, где сегодня не водится ни рептилий, ни амфибий. Это и понятно: эти холоднокровные создания слишком зависят от солнечного тепла. Палеонтологи ранее находили на полярном материке останки этих животных, которые обитали здесь в древности, когда Антарктида была потеплее и погостеприимнее, однако все они принадлежали особям давно вымерших семейств.И вот пришла неожиданная новость. Разбираясь с результатами раскопок 2011-2013 года, проведённых на острове Симор у северного побережья Антарктиды, учёные обнаружили среди находок ископаемую лягушку.Правда, не целиком. От квакушки осталась подвздошная кость и фрагмент черепа. Но и то хорошо, ведь прыгала и гонялась за мухами она ни много ни мало 40 миллионов лет назад.Несмотря на столь солидный возраст, амфибия принадлежала к ныне существующему семейству Calyptocephalellidae. На сегодняшний день живут и здравствуют пять видов этого семейства, все, впрочем, — во влажных умеренных лесах Южной Америки.И это не случайно. Некогда оба материка были частью единого суперконтинента Гондвана. Потом гигант раскололся, и его обломки отправились кто куда. Антарктида, к несчастью для доисторических лягушек, мигрировала на полюс. Земноводным Южной Америки повезло больше.Эта находка стала первым экземпляром, принадлежащим современному семейству амфибий (и вообще холоднокровных четвероногих), обнаруженным в Антарктиде.Раскопки на антарктическом острове принесли удивительное открытие.Фото Federico Degrange, Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra and Jonas Hagstrom, Swedish Museum of Natural History.Каким был климат континента, когда на нём ещё водились лягушки? Весьма мягким. Исследователи считают, что он напоминал климат тех мест, где представители семейства Calyptocephalellidae обитают сегодня. Это значит, что средняя температура самого холодного месяца была не ниже +4 градусов по Цельсию (как сегодня в Париже), а самого тёплого — не ниже +14 градусов. В год выпадало не менее 900 миллиметров осадков (это больше, чем в приморском Владивостоке).Между тем 40 миллионов лет назад Антарктида уже находилась в полярных широтах. Удивительно, что при этом она имела столь мягкий климат. Однако палеонтологи и раньше находили тому свидетельства. Так, "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что в уже приполярной Антарктиде росли дождевые леса.К слову, мы рассказывали также о том, что жизнь может процветать в тёплых пещерах Антарктиды и сегодня.