Правительство Австралии в воскресенье запустило спорное приложение для отслеживания контактов пациентов с COVID-19, сообщает Reuters.

Правительство Австралии в воскресенье запустило спорное приложение для отслеживания контактов пациентов с COVID-19, сообщает Reuters.Более двух миллионов австралийцев — около 8% населения — скачали приложение за несколько часов с момента его запуска, заявило правительство в понедельник. Правительство стремится довести эту долю до 40% населения.Приложение CovidSafe, основанное на сингапурском программном обеспечении TraceTogether, использует сигналы Bluetooth для отслеживания контактов с зараженными коронавирусом. Приложение было подвергнуто критике со стороны групп по защите гражданских свобод как вторжение в частную жизнь.Однако правительство настаивает, что приложение не будет собирать данные о местоположении пользователей и является безопасным. "Никто не имеет доступа к этому, даже вы сами... только чиновник в сфере здравоохранения может получить доступ к этим данным", — сказал министр здравоохранения Австралии Грег Хант.Некоторые страны, включая Южную Корею и Израиль, используют высокотехнологичные методы отслеживания контактов в рамках борьбы с распространением коронавируса, хотя такие централизованные подходы, основанные на наблюдении, рассматриваются как неприемлемые во многих странах.Согласно последним данным, в Австралии зафиксировано около 6,7 тысячи случаев заражения коронавирусом и 83 связанных с ним смертельных случая.