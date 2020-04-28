В День Победы жители Улан-Удэ смогут увидеть авиационную технику. Об этом со ссылкой на замруководителя администрации главы республики Михаила Харитонова передает ГТРК Бурятия. Планируется, что в небо поднимутся четыре боевых истребителя СУ-30СМ. В ближайшие два дня состоятся пробные полеты.

В День Победы жители Улан-Удэ смогут увидеть авиационную технику. Об этом со ссылкой на замруководителя администрации главы республики Михаила Харитонова передает ГТРК "Бурятия". Планируется, что в небо поднимутся четыре боевых истребителя СУ-30СМ. В ближайшие два дня состоятся пробные полеты, уточнил Михаил Харитонов.Как известно, формат празднования 9 мая в этом году пришлось изменить из-за распространения коронавируса. Президент принял решение о переносе Парада Победы. Тем не менее, в Бурятии продолжается подготовка к праздничным мероприятиям. Вопрос о форме проведения акции "Бессмертный полк" пока находится в стадии обсуждения. Как уточнил чиновник, глава республики инициировал размещение на сайте "Гордость Бурятии" портретов героев войны — военных и тружеников тыла. Все фотографии покажут в День Победы на региональных телеканалах.По информации пресс-службы главы Республики Бурятия и правительства, в целом, количество праздничных акций придется ограничить. В обязательном порядке состоится проведение почетного караула на мемориале Победы, возложение цветов и венков, "Георгиевская ленточка". Кроме того, все желающие смогут принять участие в акции "Споем вместе в День Победы" и, конечно, отдать дань памяти всем погибшим Всероссийской минутой молчания.Из нового — организаторы готовят мероприятие "Окна Победы". Всем желающим предлагается празднично оформить окна своих квартир и домов, а также написать на них поздравления победителям. Подробная программа проведения мероприятий появится в течение этой недели, отметил Михаил Харитонов.