Мужчина похитил имущество приятеля и сдал в ломбард.

В дежурную часть отделения МВД России по Гороховецкому району с заявлением о краже телефона обратился 33-летний местный житель. Потерпевший накануне пропажи телефона находился в гостях у своих знакомых, и к краже может быть причастен кто-то из них. Местонахождение приятелей было установлено, и один из них дал признательные показания. Им оказался 29-летний ранее не судимый местный житель.Выяснилось, что потерпевший забыл телефон у приятеля. Обнаружив чужое имущество, хозяин квартиры не стал возвращать его законному владельцу, а сдал в ближайший ломбард. Вырученные от продажи телефона денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды. Своими действиями подозреваемый причинил потерпевшему материальный ущерб в сумме более пяти тысяч рублей.Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).В настоящее время расследование уголовного дела завершено и материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, был возмещен в полном объеме.