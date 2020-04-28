Калининградские строители продолжают работу в период карантина, но под контролем. Власти строго следят за соблюдением санитарных требований.

Калининградские строители продолжают работу в период карантина, но под контролем. Власти строго следят за соблюдением санитарных требований.Екатерина Моран, корреспондент ГТРК "Калининград" отмечает, даже, если на площадке трудится более ста человек, в начале смены всем измеряют температуру, проверяют наличие индивидуальных средств защиты. Данные ежедневно заносятся в журнал. Кроме того, дезинфицируют помещения, в том числе, где рабочие едят.Доставляют строителей на объект в специальных автобусах. Соблюдение санитарных требований на строительной площадке подвергается регулярному мониторингу. Если же будут выявлены нарушения безопасности или дезинфекции, руководителям грозит административное наказание в виде штрафа. Сумма может достигать 50 тысяч рублей. При повторении строительный объект могут закрыть.Как сообщалось ранее, Калиниградская область ослабляет режим самоизоляции. Власти планируют открыть магазины. Об этом на брифинге сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. С 29 апреля предполагается открыть все магазины. А салоны красоты и парикмахерские заработают с 4 мая. Условия послаблений будут действовать до особого распоряжения федеральных властей, а также в случае продолжения снижения заболеваемости в регионе.По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 27 апреля обследовано 15 983 человека на COVID-19, из них выявлено 264 случая заражения (66 человек выздоровели), умерли три человека, остаются под медицинским наблюдением 1 980 человек, в том числе 153 в условиях обсерватора.