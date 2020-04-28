Глава Роспотребнадзора Калужской области Светлана Рожкова разрешила начать плановые прививки детям, а также вакцинацию взрослого населения. Главный санитарный врач подписала соответствующее распоряжение, сообщает ГТРК Калуга с ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава Роспотребнадзора Калужской области Светлана Рожкова разрешила начать плановые прививки детям, а также вакцинацию взрослого населения. Главный санитарный врач подписала соответствующее распоряжение, сообщает ГТРК "Калуга" с ссылкой на пресс-службу ведомства.Напомним, вакцинацию в регионе запретили в начале апреля из-за эпидемии по COVID-19.Кроме того, больницы региона получат 500 бесконтактных термометров. Термометры в дар передадут два местных предприятия. Врио губернатора Владислав Шапша поручил распределить 500 подарочных приборов не только по калужским больницам, но и направить в районы, чтобы на местах тоже могли контролировать состояние людей в период пандемии.По данным регионального управления Роспотребнадзора в Калужской области на 27 апреля зарегистрировано 705 случаев заболевания. Выздоровевших и умерших пациентов не прибавилось. 281 человек находится в больнице.