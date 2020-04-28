Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 к середине мая. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В июне, по его мнению, наверное, станет полегче.

Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 к середине мая. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В июне, по его мнению, "наверное, станет полегче"."Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца. И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато", – сказал Песков в интервью "АиФ".Пресс-секретарь президента добавил, что последствия эпидемии коронавируса будут ощущаться еще некоторое время."Каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни, – отметил он. – Государству нужно будет помогать гражданам – и вы видите, что оно уже помогает. Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения".По словам Пескова, задач будет много, но "жизнь в любом случае вернется в нормальное русло".24 апреля руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова высказала мнение, что уже на этой неделе ситуация с заболеваемостью коронавирусом может выйти на плато. Она пояснила, что в течение какого-то времени уровень заболеваемости не будет увеличиваться, а затем начнет снижаться.