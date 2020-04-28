Представители Министерства здравоохранения России заявили, что коронавирус COVID-19 может представлять угрозу для нервной системы человека. Специалисты считают, что он может повредить мозг, ..

Представители Министерства здравоохранения России заявили, что коронавирус COVID-19 может представлять угрозу для нервной системы человека. Специалисты считают, что он может повредить мозг, сообщаетПо мнению экспертов, потеря обоняния, которая наблюдается на первых стадиях заболевания, может быть связана не с отеком в носоглотке, а с воздействием инфекции на мозг. Однако в ведомстве отметили, что пагубное воздействие вируса на человеческий организм требует дальнейшего изучения.28 Апр 2020 в 1:15 PDT