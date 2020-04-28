В московском метро появятся автоматические диспенсеры с антисептиком. Их уже начали устанавливать на станциях метрополитена, а скоро они появятся и на МЦК.

В московском метро появятся автоматические диспенсеры с антисептиком. Их уже начали устанавливать на станциях, сообщила пресс служба столичного департамента транспорта в Telegram."Сейчас установлено 20 санитайзеров на станциях Щелковская, Комсомольская (Кольцевая) и Белорусская (Кольцевая и Замоскворецкая)", – сказано в сообщении.В дальнейшем диспенсеры будут установлены и на других станциях метро и МЦК: 28 апреля их будет уже более 100 штук."На станциях с увеличенным пассажиропотоком мы планируем поставить большее число диспенсеров", – цитирует пресс-служба дептранса заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.С 24 апреля в столичном общественном транспорте работает еще одна мера борьбы с распространением коронавируса. Пассажиров стали штрафовать за несоблюдение социальной дистанции, которая составляет 1,5 метра.