Сотрудники полиции и Росздравнадзора по московскому региону обнаружили нелегальное производство и склад препаратов. Иностранный гражданин в арендованном кабинете медучреждения принимал пациентов, которых убеждал, что эти препараты эффективны при лечении новой коронавирусной инфекции.
Сотрудники полиции и Росздравнадзора по Москве и Московской области обнаружили в арендованном кабинете на территории одной из медицинских организаций нелегальное производство и склад препаратов неустановленного происхождения.
В этом кабинете гражданин иностранного государства принимал пациентов, которых убеждал, что эти препараты эффективны при лечении различных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции.
Данные препараты не зарегистрированы в России. Возбуждено уголовное дело.
Росздравнадзор в очередной раз напоминает, что применение незарегистрированных лекарственных препаратов может нанести серьезный ущерб жизни и здоровью людей — вплоть до летального исхода.
Как уточняет телеканал "Москва 24", это был доктор из Вьетнама, который предлагал людям лечиться от коронавируса фитопрепаратами.
В настоящий момент вакцины от нового коронавируса еще нет.
Как сообщалось ранее, научный центр "Вектор" только собирается приступить к тестированию новых препаратов и вакцин от COVID-19.