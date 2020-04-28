Сотрудники полиции и Росздравнадзора по московскому региону обнаружили нелегальное производство и склад препаратов. Иностранный гражданин в арендованном кабинете медучреждения принимал пациентов, которых убеждал, что эти препараты эффективны при лечении новой коронавирусной инфекции.

Сотрудники полиции и Росздравнадзора по Москве и Московской области обнаружили в арендованном кабинете на территории одной из медицинских организаций нелегальное производство и склад препаратов неустановленного происхождения.В этом кабинете гражданин иностранного государства принимал пациентов, которых убеждал, что эти препараты эффективны при лечении различных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции.Данные препараты не зарегистрированы в России. Возбуждено уголовное дело.Росздравнадзор в очередной раз напоминает, что применение незарегистрированных лекарственных препаратов может нанести серьезный ущерб жизни и здоровью людей — вплоть до летального исхода.Как уточняет телеканал "Москва 24", это был доктор из Вьетнама, который предлагал людям лечиться от коронавируса фитопрепаратами.В настоящий момент вакцины от нового коронавируса еще нет.Как сообщалось ранее, научный центр "Вектор" только собирается приступить к тестированию новых препаратов и вакцин от COVID-19.