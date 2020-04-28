Сотрудники Следственного комитета и Росздравнадзора расследуют обстоятельства смерти пациентки в частной клинике. Она скончалась прямо на операционном столе. Как выяснилось, врачи этого центра уже попадали в похожую историю, но тогда пациентка чудом осталась жива.

Сотрудники Следственного комитета и Росздравнадзора расследуют обстоятельства смерти пациентки в частной клинике. Она скончалась прямо на операционном столе. Как выяснилось, врачи этого центра уже попадали в похожую историю, но тогда пациентка чудом осталась жива.Найти медицинский центр, располагающийся на первом этаже жилого дома, нелегко. Названия нет, сверху просто написано: "Гинекология и урология". Но, судя по всему, так было не всегда. В Интернете сохранились фотографии: когда-то здесь висела табличка."Медолимп" — общее название для целой сети медцентров. Именно здесь, на Днепропетровской, 1, во время операции по прерыванию беременности погибла 37-летняя женщина."Следователи провели осмотр места происшествия. опрошены врачи и сотрудники. Из частной клиники получена вся необходимая медицинская документация", — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.По данным следствия, операцию, закончившуюся смертью, проводила врач-гинеколог Елена Карева. А это кадры, сделанные специалистами Росздравнадзора во время внеплановой проверки 2 месяца назад: Карева рассказывает детали еще одного происшествия в медцентре. После проведенных ею манипуляций пациентку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врач тогда уверяла: никакого аборта не было, было лечение.- Мы ей дали четыре таблетки дюфастона. Прокапали магнезию сернокислую. Двадцать тысяч залога она оставила. Она была без паспорта, понимаете?Условия, в которых оказывали услуги, вызвали у проверяющих много нареканий.- Хлоргексидин с истекшим сроком годности.Тогда все закончилось штрафами: пять тысяч рублей для врача и 150 тысяч для клиники. На этот раз все серьезнее. Медицинский центр опечатан полицией. Но стоило нашей съемочной группе приблизиться ко входу в помещение, как рядом появились неизвестные агрессивно настроенные люди.- Подождите! Объясните, кто вы? Что вы конкретно снимаете! Это мое право, точно так же, как и ваше!- Здесь умер человек. Вам это кажется недостаточным поводом для съемок?- Но это было вчера!В конце концов навязчивые собеседники просто встали перед камерой и попытались сорвать съемку. Инцидент был исчерпан только после вмешательства полиции. Сейчас Следственный комитет и Росздравнадзор проводят совместную проверку. Для установления точной причины смерти пациентки назначена судебно-медицинская экспертиза.