В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение предполагаемых злоумышленников.

С 10 по 12 апреля текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило два заявления от граждан об открытом хищении имущества.10 апреля в 01.00 двое неизвестных встретили на улице 35-летнего ранее незнакомого местного жителя, которому предложили за небольшую сумму денег приобрести алкогольную продукцию, пояснив, что за спиртным надо съездить до ближайшей деревни, на что мужчина согласился. За городом, выйдя из автомашины, злоумышленники брызнули из перцового баллончика потерпевшему в глаза, после чего обыскали его и похитили денежные средства в сумме 900 рублей и банковскую карту. О случившемся потерпевший сразу сообщил в полицию.12 апреля в дневное время суток неустановленное лицо, применив физическую силу, открыто похитило денежные средства в сумме более 8 тысяч рублей у 29-летнего местного жителя.Полицейские установили, что к совершению грабежей причастны одни и те же лица. Один из потерпевших запомнил номер автомобиля, на котором передвигались подозреваемые. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение предполагаемых злоумышленников. Ими оказались 22- и 31-летний ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности местные жители.В содеянном подозреваемые сознались, пояснив, что похищенные деньги потратили на личные нужды.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении указанных граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж).Сотрудники полиции проверяют на причастность подозреваемых к совершению других имущественных преступлений на территории района.В настоящее время один из фигурантов заключен под стражу, другой находится под домашним арестом.