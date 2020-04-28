В столице Прикамья подсчитывают ущерб от ураганного ветра, обрушившегося на несколько районов. На одном из зданий сорвало с крыши металлические листы. Они упали на стоящие внизу автомобили.

В столице Прикамья подсчитывают ущерб от ураганного ветра, обрушившегося на несколько районов. На одном из зданий сорвало с крыши металлические листы. Они упали на стоящие внизу автомобили. Кроме того, порывы ветра перевернули несколько остановок общественного транспорта. Очевидцы рассказали о том, что металлопрофиль летал по проезжей части, передает ГТРК "Пермь".Кроме того, ураган повредил кровлю в школе в Нижних Муллах. Конструкция была сорвана вместе обрешеткой. По счастливой случайности, ее отнесло на соседнюю крышу и она не упала на тротуар.