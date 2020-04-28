В Перми два человека скончались от коронавируса. Они являлись пациентами больницы РЖД-Медицина, где ранее был зарегистрирован очаг распространения COVID-19 (в медучреждении заболели 37 пациентов и 11 сотрудников).

В Перми два человека скончались от коронавируса. Они являлись пациентами больницы "РЖД-Медицина", где ранее был зарегистрирован очаг распространения COVID-19 (в медучреждении заболели 37 пациентов и 11 сотрудников). Отмечается также, что погибшие имели сопутствующие заболевания, которые и привели к летальному исходу. Об этом сообщает ГТРК "Пермь" со ссылкой на информацию краевого оперштаба.Отметим также, что в Перми закрыли сразу два отделения городской больницы №7. Согласно предписанию главного санитарного врача области здесь введен двухнедельный карантин. Причиной подобных мер стал положительный результат первичных тестов на коронавирус у 5 сотрудников учреждения. Четыре из них сейчас находятся на обязательной самоизоляции дома. Одна сотрудница госпитализирована в краевую клиническую больницу. Сейчас ожидаются повторные результаты анализов.В общей сложности в Прикамье зафиксирован 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Большая часть пациентов заразилась в клинике РЖД. Сотрудники больницы и пациенты сейчас проходят обследование. Кроме того, повторные анализы сдадут ранее выписанные пациенты.Всего в крае сейчас 434 заболевших, 61 человек уже выздоровел. Шесть человек с диагнозом COVID-19 погибли.