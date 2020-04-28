На майских праздниках в Подмосковье продолжит действовать режим повышенной готовности.

На майских праздниках в Подмосковье продолжит действовать режим повышенной готовности.Об этом общественность проинформировал штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.Губернатор региона Андрей Воробьев в свою очередь отметил, что ситуация по-прежнему сложная, каждый день медики выявляют сотни новых случаев заражения COVID-19 и расслабляться на майские праздники рано.Он подчеркнул, что пациентам с легкой формой коронавируса безопаснее лечиться дома, а специализированные койки с кислородом нужно оставить для тяжелобольных.По его словам, в Московской области в больницах есть все необходимое для лечения COVID-19 – аппараты ИВЛ, кислород, лекарства, однако система здравоохранения испытывает нагрузку – начиная от скорой помощи и заканчивая персоналом стационаров.На 27 апреля в России зафиксировано 87,147 случаев заражения коронавирусной пневмонией, из них 6198 за минувшие сутки. 7346 человек выздоровело, 794 умерло.