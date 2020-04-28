В Кабардино-Балкарии еще одна больница готова принять больных с коронавирусом. Госпиталь, оснащенный всем необходимым для лечения особо опасных инфекций, открыли в городе Прохладном.

В Кабардино-Балкарии еще одна больница готова принять больных с коронавирусом. Госпиталь, оснащенный всем необходимым для лечения особо опасных инфекций, открыли в городе Прохладном.Новый пятиэтажный корпус сдали в эксплуатацию буквально две недели назад. По плану здесь должны были разместиться несколько отделений Центральной районной прохладненской больницы, однако, эпидемия COVID-19 внесла свои коррективы.Теперь здание – в режиме повышенной готовности, как, впрочем, и вся республика. Здесь разместили уже третий госпиталь, открытый в Кабардино-Балкарии. Первые два – в столице региона Нальчике. Эти палаты, если потребуется, готовы принять зараженных коронавирусом.А это врачи разных профилей – инфекционисты, терапевты, реаниматологи. Все они прошли подготовку на курсах по оказанию помощи пациентам с внебольничной пневмонией. В реанимации – палаты стандартные, говорит Виктория Гриськова: здесь созданы все условия, чтобы помогать людям в особо острых случаях."Каждая койка у нас оборудована аппаратом ИВЛ, монитором, для слежения за пациентом. Ну, то есть, всем необходимым, чтобы оказывать экстренную помощь", — заверяет Виктория Гриськова, заместитель главного врача ГБУЗ ЦРБ г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района.В Прохладненской больнице есть и необходимая база для диагностики. Работает компьютерный томограф, установили новый рентген-аппарат. В случае необходимости госпиталь уже сегодня готов принять первых пациентов с диагнозом COVID-19.