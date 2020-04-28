Проект озаглавлен Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом. Уникальные документы, в том числе впервые размещенную в открытом доступе личную переписку лидеров трех держав, можно увидеть не только в выставочном зале Росархива, но и на сайте ведомства.

Проект озаглавлен "Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом". Уникальные документы, в том числе впервые размещенную в открытом доступе личную переписку лидеров трех держав, можно увидеть не только в выставочном зале Росархива, но и на сайте ведомства."Вот красный карандаш. Это правка Сталина. Это его автографы", — поясняет Лариса Роговая, директор Госархива РФ.В личном послании Рузвельту и Черчиллю генсек Сталин подписывается просто — премьер. А сам секретный документ хранит десятки его собственноручных пометок. И это лишь один из важнейших исторических артефактов масштабного выставочного проекта, который рассказывает о становлении Антигитлеровской коалиции. Реализация проекта стала возможной благодаря гранту президента России, представленного фондом президентских грантов."Россия всегда помнит о вкладе союзников в общее дело. В непростой период доверительные контакты между Иосифом Сталиным, Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем позволяли оперативно принимать важные военно-стратегические и политические решения, а в конечном итоге сплотить страны и народы против идеологии человеконенавистичества", — говорит Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.Контуры большой тройки лидеров коалиции проступают через искусную и оживленную эпистолярную дипломатию. Поиск взаимопонимания как видно из документов оказался очень непростым. Но лидеры трех великих держав со столь разными политическими системами в итоге смогли прийти к общим решениям.Вот Рузвельт восторженной телеграммой поздравляет генералиссимуса с победой в Сталинградской битве. А это Черчилль уже на официально отпечатанном послании собственной рукой вдруг дописывает "мой дорогой маршал Сталин". Заинтересованность лидеров друг в друге была взаимной."Им удалось в конечном счете не только оставить в стороне прежние разногласия, но и объединить ресурсы своих стран для победы над общим страшным врагом", — рассказывает Сергей Нарышкин, председатель совета фонда "История Отечества", председатель Российского исторического общества.Есть в экспозиции документы совсем уж уникальные. Это подлинник нотной партитуры советского гимна. Копию Сталин послал Черчиллю. А британский премьер распорядился передать советский гимн по ВВС. В ознаменование русских побед."Пример успешного сотрудничества между странами с разной геополитической ситуацией", — полагает Андрей Артизов, руководитель Федерального архивного агентства.Еще один важный документ — послание Сталина Рузвельту и Черчиллю о сроках открытия Второго фронта. Решение затягивается. Советский Союз несет потери. И обычно сдержанный советский лидер здесь жестко эмоционален. Его испещренный правками текст передает внутренне состояние.Сталин ищет фразы, вычеркивает, дописывает, меняет слова. Добиваясь нужной тональности. Каким же сложным было это дипломатическое вальсирование видно и из этого плана-схемы объектов Тегеранской конференции. Ведь Рузвельт вполне мог остановиться и у друзей-англичан. Но выбрал-то советскую резиденцию."Красное — это территория, на которой располагалась резиденция СССР. Зеленое — английское посольство. И это был дипломатический знак расположения Рузвельта к советской стране", — поясняет Иван Мишин, ведущий специалист Госархива РФ.Два легендарных обращения о начале войны — Сталина и Молотова. Знаменитого "братья и сестры" в черновике нет. Это сталинская импровизация. И волевую фразу "враг будет разбит" Молотов допишет уже на Центральном телеграфе.Пока экспозицию можно увидеть в виртуальном формате на официальном сайте Росархива. После снятия карантина с подлинными документами все желающие смогут ознакомиться в выставочном зале федеральных архивов.