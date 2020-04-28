В России платная регистрация всех мобильных устройств, работающих в сетях сотовых операторов, по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI может начаться с 1 июля 2021 года.

Как пишет Коммерсантъ со ссылкой на доработанный законопроект группы сенаторов, платной процедура будет только для новых устройств.Предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их импортёров, то есть в том числе и граждан, которые приобрели устройство за границей самостоятельно.По данным газеты, законопроект проходит согласование в администрации президента.Согласно проекту документа, порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство.Устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления законопроекта в силу, можно зарегистрировать бесплатно.Кроме того, под действие регулирования не подпадут смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд.Как отмечается, оборудование, которое не пройдёт регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором.В январе 2019 года автор законопроекта, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова рассказала о проекте обязательной регистрации смартфонов в центральной базе данных IMEI.Ожидается, что процедура позволит значительно сократить число краж мобильных устройств и повысит раскрываемость преступлений. Тогда Бокова заявила, что проект находится в высокой степени готовности.В Госдуме, комментируя данную инициативу, заявили, что любые шаги к прозрачности рынка не только сим-карт, но и самих мобильных устройств можно только приветствовать.