Армия китайских кроссоверов в России пополнилась еще одной новинкой. У официальных дилеров Changan открылись живые продажи модели CS75FL стоимостью почти 1,7 млн рублей в максимальной комплектации.

Армия китайских кроссоверов в России пополнилась еще одной новинкой. У официальных дилеров Changan открылись живые продажи модели CS75FL стоимостью почти 1,7 млн рублей в максимальной комплектации.Флагманскую модель Changan на российском рынке продают с бензиновым турбодвигателем 1,8 л мощностью 150 л.с., 6-ступенчатым автоматом Aisin и с двумя типами привода - передним либо полным, с муфтой от BorgWarner. Заявленный разгон до 100 км/ч у таких кроссоверов в зависимости от версии занимает 11,2-11,3 секунды.Базовая стоимость Changan CS75FL составляет от 1 449 900 рублей за начальную комплектацию Comfort 2WD. В списке начального оснащения присутствуют кондиционер, медиасистема с 10,25-дюймовым экраном, акустическая система Hi-End с 8 динамиками и LED-оптика.В максимальном исполнение Luxe 4WD появляются климат-контроль, колесные диски R18, бесключевой доступ, система помощи при парковке с камерой заднего вида, боковые шторки безопасности, датчики света и дождя, электропривод водительского кресла, многорежимная атмосферная подсветка салона и многое другое.Основными конкурентами Changan CS75FL в России станут китайские кроссоверы Haval F7 и Geely Atlas.