По данным оперативного штаба, за сутки в стране выявлено 6198 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 87 тысяч, выздоровели почти 7,5 тысячи человек. Летальных исходов - 794.

По данным оперативного штаба, за сутки в стране выявлено 6198 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 87 тысяч, выздоровели почти 7,5 тысячи человек. Летальных исходов — 794.Власти Хакасии сообщили о том, что в регионе уже более 200 заболевших, а в пресс-центре правительства республики Алтай говорят о карантине, введенном в еще одном районе, въезд на территорию которого запрещен из-за шести новых случаев заражения, передает телеканал "Россия 24".А в столице медики рассказали о первых результатах лечения с помощью плазмы крови, которую взяли у тех, кто выздоровел. Врачи говорят, что состояние пациентов, которым перелили плазму, улучшилось, болезнь протекает в более легкой форме. Как сообщалось, в Москве за весь период заболели 45 тысяч человек, излечились 3,5 тысячи.