В Башкортостане пресечена очередная массовая вечеринка. Как сообщили активисты Молодой гвардии, весело провести время собирались не менее пятидесяти человек. Сообщили о нарушителях режима самоизоляции сознательные граждане.

В Башкортостане пресечена очередная массовая вечеринка. Как сообщили активисты "Молодой гвардии", весело провести время собирались не менее пятидесяти человек. Сообщили о нарушителях режима самоизоляции сознательные граждане.К дому, где собирались люди, приехали сотрудники проекта "Контроль". Как сообщил куратор проекта Антон Буфетов, двери на мепроприятие были открыты для всех желающих. Защитные маски и перчатки нужно было надеть только при входе в клуб. Устроители вечеринки пояснили, что, по их информации, здоровым людям не запрещается посещать подобные заведения.После приезда сотрудников полиции веселье пришлось прервать. В ближайшее время будет принято процессуальное решение. Кстати, это не первая подобная тусовка, организованная в Башкирии в период действия карантина. Похожую "антивирусную" вечеринку уже пытались провести в конце марта в одном из клубов Уфы.Как напоминает ГТРК "Башкортостан", сейчас, когда по всей стране введены органичительные меры, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции, сообщить о тех, кто их нарушает, можно по горячей линии при колл-центре "Единой России".