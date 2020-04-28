В Тверской области увеличивают посадки молодняка в рамках лесовосстановительных мероприятий. На сегодня высажено без малого три тысячи деревьев, что вполовину больше прошлогоднего.

В Тверской области увеличивают посадки молодняка в рамках лесовосстановительных мероприятий. На сегодня высажено без малого три тысячи деревьев, что вполовину больше прошлогоднего.Мероприятия по восстановлению лесных культур проходят в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", сообщают "Вести Тверь". Работы проведены уже на 338,8 гектарах. Еще 200 гектаров подверглись уходу — удаление старых и сухих деревьев, прореживание лесополос.Кроме того, "Тверьлес" и еще рад организаций получили новейшую лесопожарную технику и оборудование для профилактики, борьбы с пожарами с лесными пожарами.Губернатор региона Игорь Руденя на заседании профильной комиссии подчеркнул, что восстановление лесного фонда одно из главных направлений деятельности отрасли.Как ранее сообщалось, президент Владимир Путин поручил пересмотреть систему распределения средств, выделяемых из бюджета на противопожарную лесоохрану, между регионами. Проблему во время совещания, посвященного ситуации с паводками и пожарами, озвучил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, в настоящее время существует диспропорция в финансировании регионов. Например, Красноярскому краю на эти цели выделяется 8 рублей на гектар, а Якутии — 6 рублей 90 копеек на гектар.