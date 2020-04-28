В Волгограде в одной из машин сработало взрывное устройство. Как сообщает Россия 24, автомобиль в этот момент находился на парковке.

В Волгограде в одной из машин сработало взрывное устройство. Как сообщает "Россия 24", автомобиль в этот момент находился на парковке.В результате инцидента пострадал один человек, который находился в салоне транспортного средства. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, его доставили с полученными травмами в больницу. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.По данным РИА Новости, в машине была заложена ручная граната, а пострадавший человек погиб.