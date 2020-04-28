Воронежский госпиталь будет рассчитан на 200 мест. Принимать там будут как военных, так и гражданское население. Сейчас Минобороны уже развернули полный комплекс работ. Накануне начали подготовку площадок под строительство нового центра. В работе пока задействовано 60 человек.

Воронежский госпиталь будет рассчитан на 200 мест. Принимать там будут как военных, так и гражданское население. Сейчас Минобороны уже развернули полный комплекс работ. Накануне начали подготовку площадок под строительство нового центра. В работе пока задействовано 60 человек.Медцентр в Воронеже строят по типовому проекту, как и в 15-ти регионах страны, напоминает телеканал "Россия 24". Ранее две больницы — в Нижнем Новгороде и Одинцове — уже сдали в эксплуатацию. А на этой неделе планируется завершить строительство еще шести центров.