Шесть тысяч двести новых случаев за сутки. Последние данные по динамике коронавируса в России от оперативного штаба. Итого - к понедельнику уже больше 87-ми тысяч заболевших COVID-19 - во всех регионах страны. И что самое главное - среди заразившихся немало тех, на кого рассчитывают другие пациенты. Речь о медработниках.

Шесть тысяч двести новых случаев за сутки. Последние данные по динамике коронавируса в России от оперативного штаба. Итого — к понедельнику уже больше 87-ми тысяч заболевших COVID-19 — во всех регионах страны. И что самое главное — среди заразившихся немало тех, на кого рассчитывают другие пациенты. Речь о медработниках.Врачи — и это понятно — сейчас в зоне риска, избежать инфекции удается не всегда. Болеют — сотни, есть и те, кто, к сожалению, с коронавирусом — не справился.Сергей Белошицкий был в числе тех врачей, которые первыми встретили новую коронавирусную инфекцию. Он — опытный врач-анестезиолог-реаниматолог. Работал в Александровской больнице, которую перепрофилировали в инфекционный госпиталь и закрыли на карантин. Две недели Сергей Белошицкий работал практически круглосуточно, не покидая стен клиники."Медицинское сообщество города понесло тяжелую утрату. Ушел из жизни врач, который с первых дней оказывал помощь больным с новой коронавирусной патологией", — сообщил Евгений Шляхто, генеральный директор НИМИЦ им. В.А. Алмазова, академик РАН."Я имел честь работать с ним 7 лет в Елизаветинской больнице. Я хорошо его помню, великолепный анестезиолог, потрясающе души человек", — вспоминает Владимир Сулима, заведующий реанимацией больницы Святого Георгия.В воскресенье в Санкт-Петербурге подтвердили смерть и еще одного врача с диагнозом COVID-19. Алексей Филиппов, врач-нейрохирург высшей категории с более чем 20-летним стажем. Последние годы он был заведующим отделением нейрохирургии.В Ставропольском крае скончалась медсестра Наталья Осипович. Она проработала в больнице 44 года. В апреле делала процедуры больным с коронавирусной инфекцией. У нее самой на первых этапах болезнь протекала бессимптомно."Мы сначала выявили по снимкам одностороннюю пневмонию, проводили все лечение антибактериальными противовирусными препаратами в соответствии с рекомендациями", — говорит Антон Скорняков, главный врач районной больницы села Кочубеевского.Не помогло лечение и Алексею Васильченко из Краснодарского края. Он подхватил смертельный вирус, когда делал рентген больным с коронавирусной инфекцией.В больнице уже несколько дней министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. 25 апреля сразу после совещания с главврачами ростовских больниц министру стало плохо. Ее пришлось экстренно госпитализировать. Коллеги Быковский отмечают, что последние недели министр практически жила на рабочем месте.В Бурятии на дежурство вновь заступили врачи, уже ушедшие на пенсию. К ним обратились за помощью в экстренной ситуации, когда из-за массового заражения врачей в полном составе пришлось на карантин коллектив инфекционной больницы.Медсестре Алле Жаповой позвонили поздно вечером: помоги, не хватает рук. Она давно не работает в больнице, последние годы преподавала в медучилище, но на дежурство вышла сразу после звонка.Выходить ли на работу, рискуя своим здоровьем, или остаться спокойно дома? Этот выбор, по словам врачей, они сделали уже много лет назад, когда только поступали в медицинский университет.Инна Матвеева — врач-инфекционист из Новокузнецка. Она, как и все ее коллеги, теперь работает не сменами, а вахтами — от 7 до 14 дней каждая. Домой — мужу и дочери — Инна звонит раз в день, когда выходит в чистую зону. В этих коротких разговорах по видеосвязи говорят больше не о нынешних трудностях, а о будущем — об обычной невахтовой жизни."У нас в драматическом театре должна была состояться премьера спектакля "Лолита". У меня были куплены билеты. И так получилось, что ровно в этот день театр закрыли на карантин, а у нас в инфекционном отделении открыли госпиталь. И я сейчас больше всего хочу, чтобы эпидемия закончилась, и я бы сходила в драмтеатр", — устало признается Инна Матвеева, врач-инфекционист Новокузнецкой клинической больницы.Ну и конечно желание всех врачей без исключения — поехать домой. Они сейчас одни из немногих, кто может искренне сказать — очень хочется, наконец, посидеть дома.