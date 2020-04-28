Первая тестовая вакцинация от коронавируса COVID-2019 пройдет уже в июне. Об этом сообщила научный сотрудник новосибирского центра вирусологии Вектор Наталья Думченко в прямом эфире программы 60 минут. Она стала одним из добровольцев для испытания вакцины от смертельной инфекции.

Первая тестовая вакцинация от коронавируса COVID-2019 пройдет уже в июне. Об этом сообщила научный сотрудник новосибирского центра вирусологии "Вектор" Наталья Думченко в прямом эфире программы "60 минут". Она стала одним из добровольцев для испытания вакцины от смертельной инфекции.По словам Думченко, вводить препарат будут с "малых" доз и ограниченной группе лиц. "Это пять добровольцев, за ними будет установлено ежедневное наблюдение сроком на одну неделю. Если не появится нежелательных реакций, то вакцину введут следующим 15 добровольцам. Затем еще 50, всего в исследовании примут 70 человек", — рассказала она.Как отметила научный сотрудник центра вирусологии, все добровольцы прошли строгий медицинский отбор.По ее сведениям, клинические испытания начнутся в июне. За состоянием здоровья отобранных добровольцев будут следить врачи-исследователи из медцентра."После вакцинации нас разместят в стационаре и при хорошем самочувствии через сутки отпустят домой, — рассказала она. — Каждый доброволец получит дневник наблюдения, куда можно будет вписывать любые изменения состояния здоровья. Под наблюдением будем находиться шесть месяцев".