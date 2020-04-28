В этом году День Победы наша страна будет праздновать в особых условиях. Из-за пандемии массовое шествие Бессмертного полка предлагается провести, не выходя из дома. С такой идеей выступил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения Бессмертный полк России Василий Лановой.

В этом году День Победы наша страна будет праздновать в особых условиях. Из-за пандемии массовое шествие "Бессмертного полка" предлагается провести, не выходя из дома. С такой идеей выступил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой."9 мая в 19.00 традиционно состоится минута молчания в память о погибших в этой страшной войне. Я призываю все телерадиокомпании страны, радиостанции, цифровое телевидение, онлайн-каналы, ведущие трансляцию в Интернете, и все другие средства массовой информации сделать этот день особенным и после минуты молчания включить любимую всеми песню "День Победы", — обратился Лановой к россиянам."Слова и мелодия "Дня Победы" живет в сердце каждого из нас. Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляньте в окно. Вспомните обо всех, кто защитил мир, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной Земле, помолчите в память о них", — сказал он." Вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним песню "День Победы"! Это и есть наше единение! Никакие невзгоды не помешают нам отпраздновать всем вместе, всей страной День Великой Победы! Всей душой приглашаю вас принять участие в этой акции! До встречи 9 мая!" — призвал известный и всеми любимый российский актер и сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".