Российский фонд культуры запускает уникальный онлайн-проект Звуки во времени. Участники Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета исполнят произведения величайших мировых композиторов. При этом музыканты будут играть каждый у себя дома.

Российский фонд культуры запускает уникальный онлайн-проект "Звуки во времени". Участники Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета исполнят произведения величайших мировых композиторов. При этом музыканты будут играть каждый у себя дома.В обычное время от дома Никиты Янковского до Консерватории, где проходят все его занятия, 8 километров. Но сейчас до репетиционной базы всего полтора метра. Уже больше месяца музыкант находится дома на самоизоляции. Играть на валторне, это основной инструмент Никиты, такой режим не мешает. Лекции перевели в онлайн-формат, а в отсутствии концертов музыкант может сосредоточиться на оттачивании техники игры."Мы сейчас можем заняться технологией, — предвкушает участник Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета Никита Янковский. – Заняться базой, отточить наш технологический карандаш, который мы не можем наточить в будние дни. Это важно. Потому что на таких вещах, как интонация, качество извлечения звука, на частотном извлечении твоего инструмента строится, наверное, все".Никита – один из ста с лишним участников Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета. В составе он уже более пяти лет, за спиной – десятки концертов и несколько мировых турне. Вместе с Никитой в оркестре играет и Элеонора Костина. Марибма, виброфон, барабаны, бубен – в коллективе девушка отвечает за ударные. А свои репетиции сейчас проводит в классах общежития консерватории."У меня много инструментов, — хвастается участница Всероссийского юношеского симфонического оркестра Элеонора Костина из Новосибирска. – Один из них – бубен. В обычное время я уделяю ему не так много внимания. Но сейчас есть время наверстывать упущенное. Специальной канифолью я натираю поверхность бубна для лучшего скольжения. И отрабатываю пальцевое тремоло".Вместе ребята не играли уже несколько недель. Но встретиться на одной сцене у них все же получится совсем в ближайшее время. Российский фонд культуры запускает уникальный онлайн-проект "Звуки во времени". 27 апреля его откроет исполнение отрывка произведения Кузьмы Бодрова "Путеводитель по оркестру". Оно уже звучало в турне коллектива 2018 года. Но в таком формате будет представлено впервые: каждый музыкант будет играть из дома, а дирижировать оркестром онлайн будет сам Юрий Башмет."Возникла такая идея – пообщаться, узнать, кто и как переносит это непростое время. И заодно, что очень важно для этих молодых музыкантов, они же лучшие в своих городах, они же отобраны по конкурсу, показать, что этот вирус талант не побеждает. Талант побеждает вирус", подчеркивает дирижер Юрий Башмет.Название выбранного произведения, "Путеводитель по оркестру", говорит само за себя. Это своего рода возможность познакомиться со всем симфоническим оркестром по частям. В первой вариации представлена струнная группа, затем деревянная духовая, медная, ударная. По таким же группам сейчас проходят и репетиции. И расстояние для музыкантов, судя по всему, не помеха.Трансляция выступления будет доступна на портале Культура.РФ. Там же в течение десяти дней появятся ролики, в которых участники оркестра будут рассказывать о себе и исполнять небольшие произведение. Ведь, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, главное, что нужно молодым исполнителям – это возможность быть услышанным.