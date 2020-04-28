Дональд Трамп все же вышел на брифинг, несмотря на заявления, которые сделал накануне в своем твиттере. Президент США обиделся на газетчиков за то, что они высмеяли его ироничное предложение вводить бытовую химию внутривенно для дезинфекции. Не помешает ли эпидемия Штатам провести президентские выборы и каковы прогнозы по возвращению к нормальной жизни?

Дональд Трамп все же вышел на брифинг, несмотря на заявления, которые сделал накануне в своем твиттере. Президент США обиделся на газетчиков за то, что они высмеяли его ироничное предложение вводить бытовую химию внутривенно для дезинфекции. Не помешает ли эпидемия Штатам провести президентские выборы и каковы прогнозы по возвращению к нормальной жизни?В США лидерство по числу заболевших продолжает удерживать штат Нью-Йорк. Губернатор Эндрю Куомо заявляет, что об отмене карантинных мер в ближайшее время говорить не приходится."15 мая, когда срок действия мер истечет, я буду их продлевать и расширять. Мы должны принять во внимание обстоятельства, должны извлечь уроки и должны быть умными, потому что если мы не будем умны, уровень заражения вернется к прежним значениям", — заявил Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк.Почему-то в первую очередь в штате отменили процедуру первичных выборов, намеченную на июнь, как у республиканцев, так и у демократов. У обеих партий праймериз должны были носить формальный характер, с обеих сторон осталось всего по одному кандидату — это президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Но бывший кандидат-демократ Берни Сандерс поделился в твиттере заявлением своего штаба, где отмена праймериз названа "возмутительной". Заявляется, что Демпартия тем самым даёт Трампу повод перенести и сами президентские выборы! О том, что у хозяина Белого дома есть такие планы, не раз заявлял Байден. Впрочем, сам Трамп говорит, что ничего подобного не планировал."Я никогда не думал о смене дня выборов, зачем мне это? Третье ноября — хорошее число. И я жду выборов. Я думаю, это пропаганда, не его самого, но людей, которые работают с Байденом", — заявил Дональд Трамп, президент США.Дональд Трамп возобновил практику проведения брифингов. Он пообещал американцам скорую победу над коронавирусом, возобновление экономического роста — и призвал власти штатов на местах поскорее отменять санитарные ограничения. Ну и традиционная часть — постарался возложить ответственность за пандемию на Китай. В том числе — и финансовую!"Есть много способов привлечь их к ответу. Мы проводим серьезное расследование, и, как вы, вероятно, знаете, мы недовольны Китаем. Мы недовольны всей ситуацией, поскольку мы считаем, что все это могло быть остановлено там же, где началось, причем быстро, прежде чем это распространилось по всему миру, и мы считаем, что так и должно было быть", — отметил Дональд Трамп, президент США.В самом Китае за минувшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией сократилось сразу на 10 процентов — теперь общее число зараженных в материковой части страны — 648 человек, из них за сутки зафиксированы шесть случаев, три из них завозные. Летальных исходов нет. Но если в Поднебесной жизнь пошла на лад, то мир в целом придет к этому не раньше, чем через два года.С таким прогнозом выступил основатель "Майкрософт" Билл Гейтс. Он дал интервью изданию "Фигаро", заявил, что всем сейчас нужно построить такую систему деятельности, чтобы исключить риск возврата эпидемии. Гейтс полагает, что со временем государства научатся определять зоны заражения и смогут контролировать их. Но жизнь не станет прежней, и люди будут оставаться напуганными — по крайней мере, пока не будут найдены надежные способы лечения и вакцинации, считает Билл Гейтс.Ну а пока этого не произошло, все борются с вирусом по-своему. В королевстве Иордания к жителям обратился лично монарх — и призвал подданных носить медицинские маски, хотя это и не гарантирует стопроцентной безопасности.Полномасштабный кризис c COVID-19 разворачивается в Бразилии. Вирус унес уже больше четырех с половиной тысяч жизней. Подтвержденных случаев пока менее семидесяти тысяч. Впрочем, тестировать на коронавирус в стране начали сравнительно недавно, местные специалисты опасаются, что вскоре Бразилия станет новым эпицентром распространения заболевания.