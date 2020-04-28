О ситуации с коронавирусом в США, борьбе с KOVID-19 и многом другом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн.

О ситуации с коронавирусом в США, борьбе с KOVID-19 и многом другом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн.- Вы недавно вернулись из Соединённых Штатов, я знаю, и тоже дома, на карантине, по сути, находитесь. Первый вопрос о США. Уже больше 45 тысяч погибших. Почему так получается в Штатах?- Соединённые Штаты охвачены эпидемией, приблизительно уже больше месяца она длится. Удивляться здесь особенно не приходится, потому что это огромная страна, там 330 миллионов населения, поэтому для их масштабов и их возможностей тестирования это, я бы сказал, нормально. Надо отметить, что у них не самая высокая смертность, летальность, в течение этой эпидемии примерно на уровне 5-6%. Это не ниже, чем в европейских странах.- Существуют ли прогнозы, сколько людей у нас в России в итоге могут переболеть?- Вирус в виде бессимптомных форм распространится на значительную часть населения, но это произойдёт нескоро. Это будет происходить постепенно. Есть надежда, что летом у нас будет более сильный спад и будет относительно мало случаев, а где-то осенью они опять начнут подниматься. И вот всё это время будет идти то, что называется "проэпидемичевание" населения. Это значит, что пойдут бессимптомные формы. Кроме того, есть надежда на то, что вирус сам будет ослабевать в своей патогенности.- Все говорят, как раз про пик заболеваемости, вот это плато. Ну, вот интересно всё-таки, когда закончится эпидемия, как долго мы можем на этом плато находиться, и когда количество заболевших настолько снизится, что будет говорить о завершении эпидемии, о финале?- Я думаю, что этот финал не будет таким уж абсолютно чётким. Вы знаете, что в Китае давно уже объявили об окончании, тем не менее, там продолжаются отдельные случаи, всё время выявляются. Сходная ситуация, видимо, будет и у нас. Отдельные случаи-то будут выявляться долго. Но к июню месяцу, я думаю, что эпидемия настолько снизится, что уже можно будет вздохнуть с некоторым облегчением. По крайней мере, я так надеюсь, но это не стопроцентное заключение.- Если прогноз примерно: пик сейчас в мае — июне, а потом спад, на каком этапе развития эпидемиологической ситуации можно отказаться от ограничительных мер?- Я думаю, что может быть можно будет отменить эти ограничения, ну, где-то к июню. Скорее всего мы получим второй пик осенью. Есть надежда, что этот пик будет уже вирусом, менее патогенным, поддерживаться, и, значит, он не будет такой сильный, как сейчас.- В сравнении с уже известными болезнями, с гриппом, насколько смертность COVID-19 сейчас текущая, больше? Понятно, что больше, но насколько?- Вы знаете, здесь есть одна неопределённость — что за цифра идёт в знаменателе. Если в знаменателе идёт цифра людей с клинической картиной, то эти цифры, конечно, выглядят достаточно устрашающе. Они существенно, намного больше, чем-то, что мы имеем при гриппе. Но не исключено, что какая-то значительная, заметная часть числа того, что идёт в знаменатель, это бессимптомные формы или почти бессимптомные формы, и в этом случае это уже выглядит не так страшно.- Получается, что и к нам это придёт, если у нас это просто позже началось, или вот те цифры, которые по России, они просто более низкие, они с чем-то другим связаны, с какими-то другими факторами?- Мы, можно сказать, впереди планеты всей по этому признаку, у нас меньше, чем у большинства других. В Израиле тоже невысокая летальность этого вируса, немножко больше, чем у нас. Но, в общем, мы тут идём как бы впереди.- А когда COVID-19 перестанет быть настолько опасным?- Это займет много времени. Данные вирусы, скорее всего, будут смягчать свой нрав, и будет меньше смертей. Но то, что вирус будет людей заражать, это надолго. Это почти несомненно.