Ослабление карантина коронавируса в Испании вирусологи связывают с тем, что большая часть людей из группы риска уже погибла. 15 тысяч пожилых граждан умерли в домах престарелых. А остальные за 45 дней карантина, скорее всего, переболели COVID-19. И показатели смертности в стране падают.

Ослабление карантина коронавируса в Испании вирусологи связывают с тем, что большая часть людей из группы риска уже погибла. 15 тысяч пожилых граждан умерли в домах престарелых. А остальные за 45 дней карантина, скорее всего, переболели COVID-19. И показатели смертности в стране падают.Об этом рассказал в эфире "60 минут" собкор ВГТРК в Барселоне Николай Соколов."Это дает основания для постепенного вывода людей из карантина. Накануне послабления появились для семей, где есть дети. Им разрешили выходить на прогулки в сопровождении взрослых", — уточнил корреспондент.Он подчеркнул, что сразу же на улицах появилось 6 миллионов детей, были зафиксированы массовые скопления людей в зонах отдыха."Но сейчас все снова сидят по домам. Стало известно, что полиция увеличивает контроль, а штрафы за нарушение карантина теперь будут составлять 1,5 тысяч евро", — отметил журналист.Он добавил, что, по мнению испанских медиков, Испанию ждет очень плохое будущее, если родители сейчас не будут более ответственными. Вторая волна пандемии может оказаться гораздо сильнее.В целом, по словам собкора, Европа возвращается к жизни, но это возвращение будет очень медленным. Максимум, со 2 мая в Испании разрешат занятия спортом вблизи своего дома. Однако, если статистика будет меняться в худшую сторону, меры снова ужесточат. Решение будет за Минздравом и вирусологами.Среди позитивных новостей Соколов отметил возобновление с 27 апреля работы автомобильных фабрик, где могут соблюдаться все меры безопасности. А также в стране началось дорогое масштабное тестирование с целью понять, в каких регионах и слоях населения люди уже переболели коронавирусом."Но массового послабления в Испании пока нет. Как показала практика, власти поспешили, его вводить еще рано", — заключил корреспондент ВГТРК.В свою очередь вышедший на прямую связь со студией "60 минут" из Пекина собственный корреспондент ВГТРК в КНР Александр Балицкий сообщил, что Китай прошел пик эпидемии коронавируса в середине марта.В Ухане выписаны последние пациенты: 11 тяжелобольных местных жителей вышли здоровыми из пульмонологического центра. По словам собкора, столице провинции Хубэй потребовалось 4 месяца, чтобы окончательно заявить — коронавируса в городе нет.Однако карантинные меры в Китае ослабляют очень осторожно, потому что боятся второй волны. По разным оценкам, в Ухане своевременно введенный жесткий карантин помог избежать от 500 тысяч до 3 миллионов дополнительных заражений."А если смотреть в масштабах мира, то блокирование Уханя помогло избежать от 12 до 24 миллионов заражений", — пояснил Балицкий.Между тем, как отметил собкор, "Китай, который первым перевел образование в онлайн, теперь первым же возвращает занятия в привычный формат. Хотя привычным это теперь не назовешь, начиная от входа в школу, где проводят санитарную обработку рюкзаков и обуви, до соблюдения определенной дистанции".Балицкий обратил внимание, как ученики послушно выдерживают расстояние, что для Китая раньше было просто немыслимо: "Все мы помним китайских туристов в Москве. Сейчас никто даже не пытается нарушить социальную дистанцию".Оффлайн-уроки теперь обрели посткарантинную окраску, сообщил журналист. Все учителя прежде, чем возобновить занятия, прошли тестирование на коронавирус. Из обязательных требований, помимо измерения температуры несколько раз в день, проветривания и санитарной обработки помещения, также строгое соблюдение маршрута: дом – школа, школа – дом. Это касается и учеников, и учителей."Занятия возобновили еще не во всех школах, в Пекине за парты вернули только выпускников, которым скоро сдавать экзамены", — уточнил в заключение Балицкий.