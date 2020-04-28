Ослабление карантина коронавируса в Испании вирусологи связывают с тем, что большая часть людей из группы риска уже погибла. 15 тысяч пожилых граждан умерли в домах престарелых. А остальные за 45 дней карантина, скорее всего, переболели COVID-19. И показатели смертности в стране падают.
Ослабление карантина коронавируса в Испании вирусологи связывают с тем, что большая часть людей из группы риска уже погибла. 15 тысяч пожилых граждан умерли в домах престарелых. А остальные за 45 дней карантина, скорее всего, переболели COVID-19. И показатели смертности в стране падают.
Об этом рассказал в эфире "60 минут" собкор ВГТРК в Барселоне Николай Соколов.
"Это дает основания для постепенного вывода людей из карантина. Накануне послабления появились для семей, где есть дети. Им разрешили выходить на прогулки в сопровождении взрослых", — уточнил корреспондент.
Он подчеркнул, что сразу же на улицах появилось 6 миллионов детей, были зафиксированы массовые скопления людей в зонах отдыха.
"Но сейчас все снова сидят по домам. Стало известно, что полиция увеличивает контроль, а штрафы за нарушение карантина теперь будут составлять 1,5 тысяч евро", — отметил журналист.
Он добавил, что, по мнению испанских медиков, Испанию ждет очень плохое будущее, если родители сейчас не будут более ответственными. Вторая волна пандемии может оказаться гораздо сильнее.
В целом, по словам собкора, Европа возвращается к жизни, но это возвращение будет очень медленным. Максимум, со 2 мая в Испании разрешат занятия спортом вблизи своего дома. Однако, если статистика будет меняться в худшую сторону, меры снова ужесточат. Решение будет за Минздравом и вирусологами.
Среди позитивных новостей Соколов отметил возобновление с 27 апреля работы автомобильных фабрик, где могут соблюдаться все меры безопасности. А также в стране началось дорогое масштабное тестирование с целью понять, в каких регионах и слоях населения люди уже переболели коронавирусом.
"Но массового послабления в Испании пока нет. Как показала практика, власти поспешили, его вводить еще рано", — заключил корреспондент ВГТРК.
В свою очередь вышедший на прямую связь со студией "60 минут" из Пекина собственный корреспондент ВГТРК в КНР Александр Балицкий сообщил, что Китай прошел пик эпидемии коронавируса в середине марта.
В Ухане выписаны последние пациенты: 11 тяжелобольных местных жителей вышли здоровыми из пульмонологического центра. По словам собкора, столице провинции Хубэй потребовалось 4 месяца, чтобы окончательно заявить — коронавируса в городе нет.
Однако карантинные меры в Китае ослабляют очень осторожно, потому что боятся второй волны. По разным оценкам, в Ухане своевременно введенный жесткий карантин помог избежать от 500 тысяч до 3 миллионов дополнительных заражений.
"А если смотреть в масштабах мира, то блокирование Уханя помогло избежать от 12 до 24 миллионов заражений", — пояснил Балицкий.
Между тем, как отметил собкор, "Китай, который первым перевел образование в онлайн, теперь первым же возвращает занятия в привычный формат. Хотя привычным это теперь не назовешь, начиная от входа в школу, где проводят санитарную обработку рюкзаков и обуви, до соблюдения определенной дистанции".
Балицкий обратил внимание, как ученики послушно выдерживают расстояние, что для Китая раньше было просто немыслимо: "Все мы помним китайских туристов в Москве. Сейчас никто даже не пытается нарушить социальную дистанцию".
Оффлайн-уроки теперь обрели посткарантинную окраску, сообщил журналист. Все учителя прежде, чем возобновить занятия, прошли тестирование на коронавирус. Из обязательных требований, помимо измерения температуры несколько раз в день, проветривания и санитарной обработки помещения, также строгое соблюдение маршрута: дом – школа, школа – дом. Это касается и учеников, и учителей.
"Занятия возобновили еще не во всех школах, в Пекине за парты вернули только выпускников, которым скоро сдавать экзамены", — уточнил в заключение Балицкий.