28.04.2020

2020-04-28 17:15:03

Во Владимирской области к приему пациентов с COVID-19 готова 91 койка с ИВЛ

Администрация Владимирской области отчиталась о готовности медорганизаций региона в соответствии требованиями Минздрава России к лечению пациентов с COVID-19.



По состоянию на полдень 28 апреля в области развёрнуто:

– 689 коек для больных COVID-19 (101 процент от плана Минздрава – 679),

– из них с кислородом – 499 (105 процентов от плана – 476),

– в том числе с ИВЛ – 91 (38,2 процента от плана Минздрава – 238).

Данные по коечному фонду подтверждены Росздравом и Роспотребнадзором.

Дополнительно должно быть открыто 147 коек с аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

В апреле – июне запланированы поставки в регион 199 аппаратов ИВЛ.

Из них 59 аппаратов законтрактовано областной администрацией,

76 – прямая поставка Минпромторга,

64 – законтрактовано через Минпромторг.

До конца мая в области будет открыто ещё два инфекционных госпиталя. Количество коек увеличится до 782 (115 процентов к плану Минздрава).

На вторую очередь перепрофилирования коек под лечение пациентов с COVID-19 запланированы дополнительно 6 медицинских учреждений на 200 коек (192 с кислородом, из которых 28 с ИВЛ).

К лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией по мере поступления больных приступили и готовы приступить:

– 362 врача (92,8 процента от плана Минздрава – 390),

– 738 средних медицинских работников (94,6 процента от плана Минздрава – 780),

– 148 человек младшего медицинского персонала (94,9 процента от плана Минздрава – 156).

Ещё более 90 врачей проходят 36-часовую программу обучения и будут готовы приступить к работе по мере поступления заболевших.

В ближайшее время регион достигнет показателя 100 процентов от плана Минздрава.

Во Владимирской области действует 121 бригада скорой медицинской помощи (100 процентов от плана Минздрава). В их распоряжении 121 специализированный автомобиль, в т.ч. 15 приобретённых в апреле новых машин класса Б, подходящих для транспортировки тяжелобольных с диагнозом COVID-19.

