Коронавирус не добрался лишь до Селивановского района

К 28 апреля во Владимирской области было выявлено 79 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе сейчас уже 597 инфицированных COVID-19.37 новых больных обнаружено в Петушинском районе, закрытом на карантин, 10 – во Владимире, 7 – в Кольчугино, 5 – в Судогодском райне, 4 – в Собинском, 4 – в Гусь-Хрустальном, 3 – в Муромском, 3 – в Меленках, 2 – в Коврове, 2 – в Суздале и по одному в Александрове и Юрьев-Польском.По данным регионального управления Роспотребнадзора, коронавирус не добрался лишь до Селивановского района, в котором по-прежнему 0 заражённых. В последние несколько дней во Владимире было обнаружено больше всех пациентов с COVID-19:131 – в Петушках;86 – во Владимире;68 – в Коврове;68 – в Муроме;45 - в Александрове;48 – в Гусь-Хрустальном;38 – в Кольчугино;30 – в Юрьев-Польском;27 – в Судогде;15 – в Киржаче;20 – в Собинке;10 – в Меленках;3 – в Суздале;2 – в Вязниках;3 – в Камешково;2 – в Радужном;1 - в Гороховце.