Теперь, чтобы выйти из дома, необходимо получить QR-код
С 28 апреля до окончания пандемии коронавируса жителям Владимирской области необходимо будет получить цифровой пропуск для того, чтобы выйти из дома. В пресс-службе Белого дома рассказали, как это будет работать.
Для чего это нужно?
Цифровая система пропускного режима хорошо себя зарекомендовала в других регионах, поэтому, по поручению Правительства Российской Федерации приказом Губернатора Владимира Сипягина она вводится и во Владимирской области. Она позволит значительно сократить количество человек, выходящих на улицу, что особенно важно в преддверии майских праздников. Ближайшие недели должны стать решающими в борьбе с распространением коронавируса.
Пропуск представляет из себя буквенно-числовой код, который можно будет предъявить на бумаге или на экране мобильного телефона. Он действителен только при предъявлении паспорта.
Ни шагу без пропуска?
Цифровой пропуск, как и до его введения, не нужно получать несовершеннолетним. Он также не нужен для того, чтобы:
Обратиться к медикам;
Выгулять домашнее животное (не дальше 100 метров от дома);
Вынести мусор;
Куда оформлять?
На работу
До 6 мая на территории региона будут действовать бумажные справки для поездки на работу. С 6 мая работодатели должны будут оформлять QR-коды своим сотрудникам. Пропуск будет действовать 45 дней.
Помочь пожилым
Для волонтёров также ввели пропускную систему, правда, получать QR-код, для того, чтобы поехать помочь пенсионеру – не обязательно. До окончания режима всеобщей самоизоляции они могут предъявлять бумажную справку по утверждённой форме.
Съездить на дачу
Для поездки загород теперь тоже необходимо будет получить цифровой пропуск. Но, как и в предыдущих случаях, можно обойтись документами с правом на собственность дачного дома или участка.
Как оформлять?
Цифровой пропуск можно оформить либо на Едином портале госуслуг, либо в мобильном приложении «Госуслуги. СТОП Коронавирус», загружающемся в интернет-маркете на телефоне.
В случае, если у вас нет возможности оформить пропуск с помощью Интернета, можно получить помощь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
Сколько действует?
Пропуска на сервисе «Госустуги. СТОП Коронавирус» выдаются на 45 дней (для работы) или на 24 часа во всех остальных случаях, но не чаще двух раз в неделю.
Для того, чтобы добраться до магазина, расположенного далеко от дома, выдаётся пропуск на 2 часа.
Нужен всем?
Цифровой пропуск для работы можно не оформлять:
Медикам;
Сотрудникам правоохранительных органов;
Спасателям;
Аварийщикам;
Сотрудникам почты.
Вопросы?
По любым вопросам, связанным с цифровыми пропусками, можно получить консультацию по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 707-42-52 или 8 (4922) 77-30-77. Также можно обращаться в службу технической поддержки федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: бесплатный номер по России – 8 (800) 100-70-10; для звонков из-за границы +7 (495) 727-47-47; для мобильных телефонов – 115.