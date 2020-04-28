Теперь, чтобы выйти из дома, необходимо получить QR-код

С 28 апреля до окончания пандемии коронавируса жителям Владимирской области необходимо будет получить цифровой пропуск для того, чтобы выйти из дома. В пресс-службе Белого дома рассказали, как это будет работать.Для чего это нужно?Цифровая система пропускного режима хорошо себя зарекомендовала в других регионах, поэтому, по поручению Правительства Российской Федерации приказом Губернатора Владимира Сипягина она вводится и во Владимирской области. Она позволит значительно сократить количество человек, выходящих на улицу, что особенно важно в преддверии майских праздников. Ближайшие недели должны стать решающими в борьбе с распространением коронавируса.Пропуск представляет из себя буквенно-числовой код, который можно будет предъявить на бумаге или на экране мобильного телефона. Он действителен только при предъявлении паспорта.Ни шагу без пропуска?Цифровой пропуск, как и до его введения, не нужно получать несовершеннолетним. Он также не нужен для того, чтобы:Обратиться к медикам;Выгулять домашнее животное (не дальше 100 метров от дома);Вынести мусор;Куда оформлять?На работуДо 6 мая на территории региона будут действовать бумажные справки для поездки на работу. С 6 мая работодатели должны будут оформлять QR-коды своим сотрудникам. Пропуск будет действовать 45 дней.Помочь пожилымДля волонтёров также ввели пропускную систему, правда, получать QR-код, для того, чтобы поехать помочь пенсионеру – не обязательно. До окончания режима всеобщей самоизоляции они могут предъявлять бумажную справку по утверждённой форме.Съездить на дачуДля поездки загород теперь тоже необходимо будет получить цифровой пропуск. Но, как и в предыдущих случаях, можно обойтись документами с правом на собственность дачного дома или участка.Как оформлять?Цифровой пропуск можно оформить либо на Едином портале госуслуг, либо в мобильном приложении «Госуслуги. СТОП Коронавирус», загружающемся в интернет-маркете на телефоне.В случае, если у вас нет возможности оформить пропуск с помощью Интернета, можно получить помощь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области.Сколько действует?Пропуска на сервисе «Госустуги. СТОП Коронавирус» выдаются на 45 дней (для работы) или на 24 часа во всех остальных случаях, но не чаще двух раз в неделю.Для того, чтобы добраться до магазина, расположенного далеко от дома, выдаётся пропуск на 2 часа.Нужен всем?Цифровой пропуск для работы можно не оформлять:Медикам;Сотрудникам правоохранительных органов;Спасателям;Аварийщикам;Сотрудникам почты.Вопросы?По любым вопросам, связанным с цифровыми пропусками, можно получить консультацию по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 707-42-52 или 8 (4922) 77-30-77. Также можно обращаться в службу технической поддержки федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: бесплатный номер по России – 8 (800) 100-70-10; для звонков из-за границы +7 (495) 727-47-47; для мобильных телефонов – 115.