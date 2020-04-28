28.04.2020

2020-04-28 14:40:04

Во Владимирской области ввели систему цифровых пропусков

Во Владимирской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции внедрена система использования цифровых пропусков для перемещения по территории региона.

Согласно документу цифровой пропуск должны получать все жители области за исключением лиц, не достигших 18 лет, людей, обратившихся за экстренной медицинской помощью. Цифровой пропуск можно не оформлять хозяевам, выгуливающим питомцев и тем, кто вышел вынести мусор.

Но для похода в магазин или аптеку пропуск необходим. Предъявить его можно в бумажном или в электронном виде. Пропуск действителен в течение двух часов и при наличии документа, удостоверяющего личность.

Работодателям разрешили оформить электронные пропуска для сотрудников после первомайских праздников. Но с 6 мая каждый работник должен иметь при себе пропуск. Он будет действителен в течение 45 суток без ограничения количества поездок

Для помощи лицам в возрасте старше 65 лет наравне с цифровым пропуском может быть использована бумажная справка, для поездки на дачу помимо цифрового пропуска могут быть использованы документы, удостоверяющие право гражданина или его близких родственников на земельный участок или дом.

Цифровой пропуск можно оформить: на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (https://www.propusk.gosuslugi.ru/) на основании электронной заявки гражданина или заявления работодателя; в мобильном приложении «Госуслуги. СТОП Коронавирус».

Если нет технической возможности оформить пропуск с помощью компьютера или гаджета, то можно получить помощь в его оформлении и регистрации (восстановлении доступа) на Едином портале госуслуг при личном обращении в офис Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области, в органы социальной защиты населения региона, а также по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 707-42-52 или 8 (4922) 77-30-77.

По любым вопросам, связанным с цифровыми пропусками, можно получить консультацию по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 707-42-52 или 8 (4922) 77-30-77. Также можно обращаться в службу технической поддержки федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: бесплатный номер по России – 8 (800) 100-70-10; для звонков из-за границы +7 (495) 727-47-47; для мобильных телефонов – 115.