Поехали Василий Иванович с Петькой в Америку по обмену военным опытом. Встретили их там как подобает по высокому разряду. Напоили, накормили, да и девок подложили. Девка Василия Ивановича просит его свет в номере отеля не выключать, а он выключил. А Петька, так при свете был не против заниматься любовью со своей девкой в своем номере. Пришло время уезжать и вручают Петьке деньги в сумме 1000 баксов, а
Василию Ивановичу - в два раза меньше. Недоумевает Василий Иванович:
-А почему это Петьке какому-то 1000, а мне только лишь 500?
Ему разъяснили так:
- Петьку, Василий Иванович, с девкой по радио слушали и в прямом эфире по телеку показавали, а вас - американцы только по радио слушали"".
еще анекдот!