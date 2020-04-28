В Омске во время уличных гонок автомобиль въехал в толпу людей. В результате ЧП пострадали две девушки. Соответствующая информация появилась в социальных сетях. По этому факту организована проверка, передает ГТРК Иртыш.

В Омске во время уличных гонок автомобиль въехал в толпу людей. В результате ЧП пострадали две девушки. Соответствующая информация появилась в социальных сетях. По этому факту организована проверка, передает ГТРК "Иртыш".Известно, что происходящее снималось на видео. Сотрудники полиции сообщили, что на кадрах видна большая толпа людей по краям трассы. Снимавшая ролик девушка стояла за одним из участвующих в гонках автомобилей.Представители регионального управления МВД сообщили, что гонка проходила 25 апреля. За рулем иномарки сидел 22-летний парень. Молодой человек рассказал правоохранителям, что перепутал передачи из-за чего и наехал на девушек. Однако он не скрылся с места происшествия, а отвез двух пострадавших в травмпункт.Против водителя возбуждено административное дело. Расследование продолжается.