Спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной предложил проработать вопрос о расширении системы страхования вкладов. Встреча прошла 28 апреля в режиме видеоконференции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной предложил проработать вопрос о расширении системы страхования вкладов. Встреча прошла 28 апреля в режиме видеоконференции.Соответствующий вопрос нижняя палата и Центробанк обсуждали неоднократно, законопроект находится на повестке, отметил спикер. "Он до этого не был поддержан, насколько я помню, правительством. Надеюсь, что сейчас мы эти вопросы решим и постараемся защитить в нашей непростой ситуации и некоммерческий сектор вкладов, и ТСЖ", – обратился Володин к Набиуллиной.По его словам, в отдельных случаях сумму необходимо увеличить до 10 миллионов рублей. Это касается многих граждан, в том числе тех, кто получил наследство, указал спикер. Кроме того, Володин предложил проработать вопросы, связанные с устойчивостью банков.Напомним, что законопроект о повышении размера страхового возмещения банковских вкладов Госдума приняла в первом чтении еще в декабре прошлого года. Сейчас максимальная страховая сумма составляет 1,4 миллиона рублей, но в некоторых случаях размер депозита значительно превышает указанную сумму. Принятый законопроект предлагает увеличить размер страхового возмещения до 10 миллионов рублей.На совещании с главой ЦБ также обсуждались приоритетные для финансового регулятора законопроекты. В частности, речь идет об упрощении оказания банками онлайн-услуг, расширении списка доступных через биометрию операций, а также об инициативах по поддержке граждан и бизнеса, по борьбе с кибермошенниками, о разрешении приобретать ОСАГО без техосмотра. Указанные законопроекты парламентарии рассмотрят в приоритетном порядке.