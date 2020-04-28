Официально компания BMW выход самого доступного купе 2 Серии пока не анонсировала, однако очевидцам удалось запечатлеть новинку. Самая главная новость: машина выглядит странно, и у нее нет гигантских ноздрей.

Официально компания BMW выход "самого доступного" купе 2 Серии пока не анонсировала, однако очевидцам удалось запечатлеть новинку. Самая главная новость: машина выглядит странно, и у нее нет гигантских ноздрей.Фотографии нового поколения BMW 2 Серии были опубликованы в Инстаграме пользователем wilcoblok. И хотя автомобиль практически полностью закрыт защитным чехлом, основные дизайн-фишки рассмотреть несложно. Во-первых, у новой "двойки" нет гигантских ноздрей решетки радиатора, как у будущей 4 Серии, новой BMW M3 или текущего BMW X7.Во-вторых, купе выделяется абсолютно нетипичной для BMW формой головной LED-оптики и весьма агрессивным бампером с огромными вентиляционными отверстиями. Вдобавок на нижней решетке бампера расположен логотип M Performance, благодаря которому можно предположить, что перед нами заряженная версия M240i (но еще не М2).Фото: instagram.com/wilcoblokК дизайну задней части вопросов не меньше: светодиодные фонари такой формы BMW больше нигде не использует, хотя некоторые уже проводят параллели со старой "трешкой" в кузове E90. В целом, версию о том, что на фото запечатлена модификация M Performance, подтверждают и массивный сплиттер на крышке багажника, и скульптурный задний бампер с диффузором раздвоенным выхлопом.Самый странный момент с двухдверной "двойкой" заключается в том, что автомобиль, вероятно, сохранит текущую заднеприводную платформу, тогда как новый BMW 2 Серии Gran Coupe (равно как и Active Tourer) уже переехал на переднеприводную.В какие сроки состоится мировая премьера BMW 2 Серии купе, пока неизвестно. Возможно дебют произойдет во второй половине 2020 года.