Всемирная организация здравоохранения предупреждает: нет доказательств, что выздоровление от COVID-19 предохраняет человека от повторного заражения. А потому в иммунных паспортах нет никакого смысла.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает: нет доказательств, что выздоровление от COVID-19 предохраняет человека от повторного заражения. Эксперты предостерегли правительства от выдачи выздоровевшим неких сертификатов безопасности.Медики знают, что человек, перенесший вирусную инфекцию, обычно приобретает иммунитет к ней (хотя бы временный). В связи с этим правительства некоторых стран высказали следующую идею. Нужно тестировать выздоровевших от COVID-19 на наличие антител к коронавирусу. Тем, у кого в крови обнаружатся эти естественные защитники, можно разрешить контактировать с людьми, путешествовать и вообще жить так, как будто для них пандемия уже закончилась.Специалисты ВОЗ в ответ предупредили: этого делать нельзя. И для этого есть сразу несколько серьёзных причин.Иммунитет: то ли есть, то ли нетПрежде всего, на сегодняшний день не опубликовано ни одного (!) научного исследования, которое подтвердило бы, что наличие в крови антител к вирусу SARS-CoV-2 предохраняет пациента от повторного заражения.Да, присутствие антител означает, что организм боролся и победил. Да, при следующей встрече с этим же патогеном иммунная система сразу же будет во всеоружии: ей не понадобится "с нуля" изобретать антитела, эффективные против непрошенного гостя (на этом, кстати говоря, основан механизм прививок). Но означает ли это, что человек не заразится? Увы, в случае SARS-CoV-2 доказательств этому пока нет. Первая вакцина только проходит клинические испытания.Конечно, можно предположить, что благодаря наличию антител течение болезни по крайней мере будет более лёгким. Но, во-первых, даже легко или бессимптомно переносящий инфекцию человек остаётся её разносчиком, заражающим окружающих. А во-вторых, допускать повторную атаку коронавируса на уже пострадавшие от его нашествия жизненно важные органы — точно не лучшая идея.Правда, некоторые страны одобрили (с важными оговорками) лечение от коронавируса плазмой крови выздоровевших, содержащей антитела. Но эффективность такой терапии всё ещё под вопросом. Её одобрение доказывает не действенность подобной защиты, а скорее то, что в условиях стремительно развивающейся пандемии и отсутствия эффективных лекарств медики готовы хвататься за соломинку.Пока неизвестно, может ли SARS-CoV-2 заразить человека повторно, предупреждают эксперты ВОЗ.Иллюстрация Pixabay.Антитела или ла-ла-ла?Но и это не всё. Даже если будет доказано, что антитела в организме выздоровевших от COVID-19 обеспечивают им стойкий иммунитет, концепция сертификатов безопасности, или иммунных паспортов, всё равно сомнительна.Прежде всего, уже показано, что некоторые выздоровевшие имеют низкий уровень антител к SARS-CoV-2, а значит, наверняка не приобрели иммунитета. То есть выдавать пропуск в свободную жизнь на основании одного только факта выздоровления нельзя. Наличие антител придётся проверять тестами.При этом подобные тесты на данный момент сами недостаточно хорошо проверены. В ходе предстоящего массового их применения ещё только предстоит выяснить, как часто они выдают ложный результат.Отдельного исследования требует и специфичность тестов. Отличают ли они антитела к SARS-CoV-2 от антител к шести другим известным коронавирусам человека? А ведь четыре из них вызывают банальную сезонную простуду и распространены более чем широко. Что если каждый переболевший ОРВИ будет считать, что неуязвим перед новым коронавирусом?В общем, учёные пока не готовы гарантировать хоть кому-нибудь, что он больше не заразится SARS-CoV-2 и не заразит им окружающих. А значит, выдавать сертификаты безопасности просто некому. На данный момент рискуют все, а лучшим средством уберечь себя и других людей, как ни жаль, остаётся соблюдение карантинных мер.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что карантин уже сохранил до ста тысяч жизней в одной только Европе. А вот его несоблюдение чревато тем, что за год заразится вся планета.