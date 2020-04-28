Гидрографическое судно Тихоокеанского флота ВМФ России Маршал Геловани завершило визит в порт Таунсвилл. Это был первый за 30 лет заход российского военного судна в Австралию.

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота ВМФ России "Маршал Геловани" завершило визит в порт Таунсвилл. Это был первый за 30 лет заход российского военного судна в Австралию.В настоящее время "Маршал Геловани" продолжает дальний поход, который продлится более трех месяцев, передает РИА Новости. С момента выхода судна из Владивостока оно прошло более 10 тысяч морских миль, побывало в индонезийском порту Танджунг Приок, в предполагаемой точке Южного магнитного полюса Земли провело замеры по определению точных координат полюса. Кроме того, в акватории Тихого океана будет провден ряд исследований.Посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна экспедиция роходит при поддержке Русского географического общества.