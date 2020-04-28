Новый смартфон Apple оказался почти полностью слеплен из компонентов от предшествующих ему моделей

Новый смартфон Apple оказался почти полностью "слеплен" из компонентов от предшествующих ему моделей. Об этом сообщили специалисты iFixit, которые разбирают устройства и оценивают их ремонтопригодность. Как выяснилось, iPhone SE 2020 позаимствовал у iPhone 8 не только внешность, но и немалую часть электроники.В частности, во 2-м поколении iPhone SE задействована та же самая, 4,7-дюймовая панель Retina HD с разрешением 1334х750 пикселей и технологией True Tone. Причем поддержка системы 3D Touch, которая реагирует на силу нажатия, в ней не реализована, заметили ремонтники.Помимо этого, от "восьмерки" (либо частично от iPhone Xr) ему также достались сканер отпечатков пальцев Touch ID 2-го поколения, две камеры (12-мегапикельная основная и 7-мп фронтальная) и аналогичный аккумулятор емкостью 6,96 ватт-часа.Зато в iPhone SE 2020 установлен A13 Bionic — самый передовой мобильный процессор в арсенале Apple и значительно более мощный, чем A11 Bionic в iPhone 8. Такой же применяется в последней флагманской линейке: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Коммуникационные модули — LTE (2х2 MIMO), Wi”Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, NFC — у iPhone SE 2020 тоже самые современные.Эксперты присвоили новой модели рейтинг в 6 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности (чем выше — тем легче починить). Столько же ранее получил и iPhone 8. Самые ходовые части iPhone SE 2020 — дисплей и батарею — заменить проще, чем в iPhone 11, а широкая доступность этих компонентов сделает ремонт дешевле, заключили в iFixit.2-е поколение iPhone SE было представлено 15 апреля. Новинка целиком позаимствовала дизайн у iPhone 8 (включая 4,7-дюймовую ЖК-панель, большие рамки под и над экраном, а также кнопку "Домой" со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID), получила одну основную камеру и беспроводную зарядку по стандарту Qi. В России iPhone SE 2020 стоит от 39 900 рублей (64 ГБ).