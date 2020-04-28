28.04.2020

2020-04-28 12:35:18

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (15(9712) от 28 апреля 2020 года).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, руководителей и весь личный состав с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! Читайте на страницах 1-2.



ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА НАС!

После Победы над фашистской Германией прошло 75 лет. В мирные десятилетия в стране выросли новые поколения. При этом с каждым годом людей, которые на себе испытали тяготы военного времени, остаётся среди нас всё меньше и меньше. Продолжение на странице 2.



В РАЗВЕДКЕ ДЕЙСТВУЮТ ОТВАЖНО И РАСЧЁТЛИВО

Листая подшивки газеты «На боевом посту» (ныне — «Петровка, 38»), сотрудники Музея истории московской полиции обнаружили информацию о героях — сотрудниках столичной милиции, имён которых не было в официальном списке столичных фронтовиков-правоохранителей. Читайте на странице 3.



ПОЧТИ ПОРОВНУ РАНЕНИЙ И БОЕВЫХ НАГРАД

В послевоенную пору в органах внутренних дел столицы служил инспектор 8-го отделения ОРУД (отдел по регулированию уличного движения) УВД-УООП исполкома Мосгорсовета Александр Гаврилович Селезнёв, полный кавалер ордена Славы. Подробности читайте на странице 4.



ПОЛЁТ РУССКОЙ КАТЮШИ

Шёл третий месяц Великой Отечественной, когда в маревой сини-выси над селом Анастасьевкой Ромненского района Сумской области Украины пересеклись пути группы из семи фашистских истребителей и одного-единственного краснозвёздного лёгкого бомбардировщика «СУ-2». Читайте на странице 5.



ПУТЬ СТОЛИЧНОЙ ПОДЗЕМКИ К ПОБЕДЕ

О событиях военного времени сохранились воспоминания подполковника милиции Павла Ивановича Федосова, бывшего начальника 1-го отделения милиции по охране метрополитена. Читайте на странице 6.



ХРОНИКА БОЕВЫХ БУДНЕЙ

Под такой постоянной рубрикой в грозное лихолетье в газете «На боевом посту» (ныне — газета «Петровка, 38»), печатались ёмкие, но при этом весьма содержательные информационные материалы о деятельности в столичном регионе сотрудников подразделений системы Народного комиссариата внутренних дел СССР. Читайте на странице 6.



«БАТАЛЬОН СЛАВЫ»

В богатой на массовый героизм истории Красной Армии есть уникальное событие — награждение личного состава 1-го батальона 215-го Краснознамённого полка 77-й гвардейской Черниговской Краснознамённой орденов Ленина и Суворова стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Все (!) солдаты, сержанты и старшины этого батальона стали кавалерами ордена Славы. Читайте на странице 7.



СТАРШИЙ СЫЩИК ИЗ СОКОЛЬНИКОВ

Всегда казалось, что слово «сыщик» — архаичное, относящееся к временам Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро или комиссара Мегрэ. Но, к моему удивлению, и сейчас есть люди, которые работали сыщиками, — несколько послевоенных лет в ГУВД г. Москвы имелась такая должность. Читайте на странице 8.



МОЙ ФРОНТОВИК, МОЙ ВОИН, МОЙ ОТЕЦ!

Вячеслав Ярошевич родился 26 августа 1920 года в городе Борисове Белорусской ССР. Отец его был начальником железнодорожной станции Докшицы в Витебской области. Продолжение на странице 8.



И КАК ТОЛЬКО ТОГДА МЫ ВЫЖИЛИ…

До сих пор перед глазами стоит картина из моего детства: я, ещё дошкольник, вхожу на кухню и вижу: отец с помощью надреза лезвия безопасной бритвы вытаскивает из ноги чуть повыше ступни (в месте фронтовой раны) отчётливо темнеющий под тонкой кожей, почти вышедший наружу совсем маленький минный осколок. Читайте на странице 9.



ЛУЧШИЙ БОЙ КОРОЛЯ

Его фронтовой путь начался на знаменитом стадионе общества «Динамо». Хотя прежде чем ехать на Ленинградский проспект, Николай Фёдорович зашёл в районный военный комиссариат с просьбой отправить его в действующую армию. Уставший от недосыпа командир взглянул на его военный билет и сказал: «Запас второй очереди? Нет, товарищ, нельзя. Не могу удовлетворить вашу просьбу». Продолжение на странице 9.



БОГАТЫРИ НА ВОЙНЕ

Многие из нас в детстве зачитывались «Книгой будущих командиров» Анатолия Митяева. Она пользовалась большим успехом и многократно переиздавалась — обычно в виде солидного фолианта в тёмно-рыжей обложке. Продолжение на странице 10.



ЗАБЫТЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ

Герой Советского Союза, командующий Ленинградским, Волховским, Юго-Западным фронтами. Его подчинённым более десяти раз салютовала Москва. Заместитель Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке в период разгрома Квантунской армии и, наконец, генерал, которого в госпитале навестил Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин. Кто этот военачальник? Читайте на странице 11.



ПОТОМУ ЧТО МЫ — ПИЛОТЫ

Мой дедушка Алексей Сергеевич Кусочкин появился на свет в марте 1914 года в Истринском районе Московской области. В предвоенные годы молодёжь стремилась в небо. Читайте на странице 12.



МОЙ ДЕД ДЛЯ МЕНЯ ВСЕГДА БЫЛ ПРИМЕРОМ

Яков Ильич Литвинов родился в Черниговской области и оттуда ушёл добровольцем на фронт. Как и большинство фронтовиков, он не очень любил рассказывать о войне, да и я застал его в тот период, когда мне было совсем мало лет. Читайте на странице 12.



ОТЕЦ МЕНЯ НАЗВАЛ В ЧЕСТЬ ПОГИБШЕГО НА ВОЙНЕ ДЕДА

Мой дед Василий Васильевич Верясов родился в 1907 году в в деревне Барановка Атюрьевского района Мордовской АССР. Работал в колхозе, был мужчиной видным, жизнерадостным, любил на балалайке играть. Читайте на странице 12.



МОЙ ПРАДЕД БЫЛ НА ВОЙНЕ

Читайте на странице 13.



МУЗЫКА КАК ПРОРОЧЕСТВО ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ

У ветеранов войны нередко проскальзывает мысль о том решающем значении, какое имела песня на фронте. «Оружие у нас есть, пришлите песню», — такие просьбы писали солдаты с передовой. Продолжение на странице 14.



КАК ЭТО — РОДИТЬСЯ В ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

Заслуженный артист России Александр САВИН — артист широкого диапазона. Его пение, наполненное глубокой проникновенностью, хочется слушать и слушать. Читайте на странице 15.



ОТРЯДЫ ВЫХОДЯТ В ПОЛЕ

Минуло почти 75 лет с той поры, как отгремели бои Великой Отечественной войны. Миллионы красноармейцев не вернулись с полей сражений. По сей день продолжаются поиски погибших солдат, оказавшихся в числе пропавших без вести. Этим благородным делом заняты поисковые отряды, один из которых — «Застава Святого Ильи Муромца». Продолжение на странице 16.



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