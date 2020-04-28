Facebook и Reliance Jio Platforms — быстрорастущий индийский оператор связи, в который компания Марка Цукерберга инвестирует 5,7 млрд долларов в обмен на 9,9% акций — тестируют первый совместный проект. Об этом сообщает TechCrunch.

Facebook и Reliance Jio Platforms - быстрорастущий индийский оператор связи, в который компания Марка Цукерберга инвестирует 5,7 млрд долларов в обмен на 9,9% акций - тестируют первый совместный проект. Об этом сообщает TechCrunch.В рамках пилотного проекта жители трех пригородных районов Мумбаи смогут заказать доставку продуктов при помощи бизнес-аккаунта сервиса JioMart в WhatsApp - мессенджере, принадлежащем Facebook.Отправив сообщение в WhatsApp на определенный номер, пользователь получает доступ к мини-магазину, где может заказать товары вроде риса, бобов, масла, чая, печенья, стирального порошка или зубной пасты. JioMart автоматически выбирает ближайший к пользователю магазин, и размещает там заказ - тоже через WhatsApp. Затем товары доставляют ближайший центр выдачи заказов JioMart, где пользователь и забирает покупку.Источник издания подтвердил запуск пилотного проекта, к которому, по его информации, подключены уже более 1200 небольших магазинов формата "у дома". Возможности оплатить заказ онлайн пока нет - только при выдаче. Facebook экспериментировала с платежами через WhatsApp в Индии еще два года назад, однако одобрения от властей страны на полномасштабное развертывание системы платежей пока не получила. Возможно, в Facebook рассчитывают, что многомиллиардные инвестиции в бизнес индийского миллиардера номер один помогут сдвинуть дело с мертвой точки.Дело в том, что JioMart - совместное предприятие крупнейшего в Индии ретейлера, Reliance Retail, и Reliance Jio Platform, крупнейшего сотового оператора с 385 млн абонентов. Обе компании принадлежат Reliance Industries - многоотраслевому конгломерату, лидирующему в стране по рыночной капитализации и контролируемому богатейшим человеком Индии (а по данным на апрель 2020-го - и всей Азии), Мукешем Амбани.