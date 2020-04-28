Запрет на посещение прихожанами православных храмов Москвы и Подмосковья будет продлен до особого распоряжения. Об этом ТАСС сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Запрет на посещение прихожанами православных храмов Москвы и Подмосковья будет продлен до особого распоряжения. Об этом ТАСС сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Из-за угрозы распространения коронавируса первоначально такой запрет был установлен на Страстную седмицу и Пасху, затем его продлили еще на девять дней — до 28 апреля включительно, когда православные отмечают Радоницу (день поминовения усопших). Теперь верующих запрещено пускать в церкви до особого указания. При этом священники и другие служащие продолжат совершать богослужения за закрытыми дверями.В России на утро 27 апреля зафиксировано 87,147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 за минувшие сутки. 7346 человек выздоровели, 794 скончались.Ранее глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова высказала мнение, что введенный из-за коронавируса режим ограничений можно будет начинать поэтапно снимать после 12 мая.