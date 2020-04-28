Социальная сеть Одноклассники запустила акцию Я помогаю. Пользователи, которые хотят помочь нуждающимся во время самоизоляции, могут поделиться этим в своей ленте новостей в соцсети.

Социальная сеть "Одноклассники" запустила акцию "Я помогаю". Пользователи, которые хотят помочь нуждающимся во время самоизоляции, могут поделиться этим в своей ленте новостей в соцсети. Для этого в "ОК" появился интерактивный баннер — шаблон публикации с четырьмя вариантами помощи: предложением купить продукты, выкинуть мусор, сходить в аптеку, погулять с собакой.Этот сервис будет полезен всем, кто по каким-то причинам не может выйти из дома: мамам, которым не с кем оставить ребенка; людям, у которых есть ограничения по здоровью; пожилым, которые в группе риска заболевания коронавирусом; туристам, которые прибыли из-за границы и находятся в режиме строгой самоизоляции.Акция "Я помогаю" станет частью социального флешмоба #ГотовПомочь, который объединяет бренды, людей, СМИ, блогеров. ОК рассчитывают, что акция поможет сотням тысяч людей получить помощь и привлечет внимание обычных людей к возможности сделать что-то самим.