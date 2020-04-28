Жительница американского штата Нью-Джерси Диана Агалар поведала жуткую историю о заражении коронавирусом. Женщина перенесла заболевание в тяжелой форме и была на грани жизни и смерти.

Жительница американского штата Нью-Джерси Диана Агалар поведала жуткую историю о заражении коронавирусом. Женщина перенесла заболевание в тяжелой форме и была на грани жизни и смерти.Диагноз COVID-19 55-летней испанке поставили в середине марта. Ее незамедлительно доставили в больницу в Сомервилле. Врачи выяснили, что Агалар заразилась коронавирусом несколько недель назад.Состояние зараженной коронавирусом пациентки стремительно ухудшалось: тело ужасно болело, чувствовалась нехватка воздуха. "Я сдаюсь, сдаюсь", – описала женщина свои мысли в тот момент.Врачи приняли решение подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких – это единственное, что могло спасти Агалар жизнь. Медики ввели пациентку в состояние искусственной комы и провели инкубацию трахеи – введение специальной трубки для обеспечения проходимости дыхательных путей.В реанимации американка провела 10 дней. Очнувшись, она поняла, что руки привязаны к кровати. Это делается для того, чтобы пациент случайно не выдурнул трубку из трахеи и не повредил себе внутренние органы, сообщает "".Агалар была счастлива прийти в себя. Но врачи огорошили женщину новой безрадостной новостью: коронавирусом заразился и ее муж, и ему также предстояло пройти через искусственную вентиляцию легких. К счастью, оба выздоровели.Напомним, что коронавиурсом в мире заболели свыше трех миллионов человек. В США число зараженных приближается к миллиону. В Европе эпидемия пошла на спад, страны начали ослаблять карантин.Россия отменить ограничительные меры пока не может. За последние сутки коронавирус выявлен у 6411 человек, в том числе в Москве – 3075. В Московской области зафиксировано 523 случая, в Санкт-Петербурге – 198.28 Апр 2020 в 1:15 PDT