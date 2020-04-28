Япония и Сингапур могут сильнее всего пострадать от пандемии коронавируса среди азиатских экономик, сообщает CNBC со ссылкой на экономиста Moody’s Analytics.

Япония и Сингапур могут сильнее всего пострадать от пандемии коронавируса среди азиатских экономик, сообщает CNBC со ссылкой на экономиста Moody’s Analytics.Слабость наблюдалась в экономиках Японии и Сингапура еще до того, как вспышка коронавируса обострилась в течение последнего месяца. Более жесткие ограничительные меры, призванные сдержать распространение COVID-19, вероятно, усугубят экономические проблемы, предупредил Стив Кокрэйн, главный экономист Moody's Analytics по Азиатско-Тихоокеанскому региону.Последние официальные данные в Японии показали, что в четвертом квартале 2019 года ВВП сократился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Спад был максимальным со второго квартала 2014 года.Экономика Сингапура, согласно предварительным оценкам, сократилась на 2,2% в январе-марте."Япония уже переживала спад; первый квартал для Сингапура был очень слабым, я думаю, что этот квартал будет еще сложнее для Сингапура, учитывая карантинные меры", — сказал Кокрейн CNBC.Кроме того, есть вероятность ужесточения ограничительных мер в Японии, если коронавирус продолжит распространяться, добавил он.Международный валютный фонд прогнозирует, что экономический рост в Азии в 2020 году остановится впервые за 60 лет, поскольку пандемия коронавируса наносит "беспрецедентный" ущерб региону.