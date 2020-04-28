28.04.2020

2020-04-28 17:00:03

Запрет на продажу алкоголя в майские праздники во Владимирской области вводиться не будет

Информация об ужесточении ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности о запрете продажи алкоголя на территории региона на все время майских праздников, появилась накануне в местных телеграмм-каналах и соцсетях. В пресс-службе администрации области заверили, что подобные меры не обсуждались и вводиться не будут.

Напомним, с 14 апреля постановлением губернатора был введен запрет на продажу алкоголя с 7 вечера до 10 утра.